Amenagement CONCEPT

BUREAU D'ETUDE BÂTIMENT / TRAVAUX PUBLIC

Architecte, maître d’oeuvre, constructeur, collectivité locale, particulier ...

Vous avez besoin d’un partenariat, d’une assistance, d’un prestataire,

Vous souhaitez externaliser une partie de votre activité ou avoir plus

de flexibilité dans votre organisation.

Dossiers ERP



VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :

Conception et Maîtrise d’oeuvre voirie et réseaux divers, assistance à Maîtrise d’ouvrage.

Viabilisation de terrain à bâtir, aménagement de lotissement, ZAC.

Aménagement d’espace et d’équipement public, de voirie, de parc de bureaux. Infrastructure de

résidence d’habitation.

BÂTIMENT :

Esquisse, avant projet, permis de construire, déclaration préalable, aide à la conception

et aux démarches de tout type de projet.