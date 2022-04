Ayurveda CONCEPT

En 2000 j'intègre la fonction d'assistant administratif et commercial au sein d' un centre de formation CLAUDIER 1er leader en France dans l'enseignement de l’Ayurvéda,qui dispensait, à l'époque aux professionnels de la Beauté et de l'Esthétisme, des formations aux techniques ancestrales indiennes des massages "AYURVEDA"et ce pendant 2 ans. L'entreprise me paiera par la suite les formations et j'obtiens le diplôme de masseur ayurvédique professionnel.



Le but de ayurvéda est précis : rendre accessible à tous la recherche d’une harmonie perdue avec la nature, leur propre corps, pour atteindre un bien-être global qui va au delà de la résolution des problèmes esthétiques.



Au cours de cette expérience, je fais une prise de conscience majeure de l’intérêt de promouvoir une telle culture du bien-être en occident dans cette civilisation du stress. Parce que je suis persuadé qu’elle a son importance tant au niveau personnel qu'économique et permettrait à notre société de rentrer dans le 3ème millénaire avec plus de sérénité.



BIEN ÊTRE = EFFICACITÉ = RENTABILITÉ



Mon expérience professionnelle est axée particulièrement dans les domaines de la communication, du relationnel et du commerce. Ce qui m'a permis d'acquérir un savoir faire lié à mes compétences et aptitudes naturelles.



Formations :



Formation REIKI Niveau 1 (2016)

Niveau Supérieur en Fasciabioénergie (2015)

Formation en Fascia-Bioénergie Niveau 1&2 (2012 – 2014)

DIPLÔME DE MASSEUR AYURVÉDIQUE PROFESSIONNEL (2001)

DIPLÔME spécialisé MASSAGE POINT MARMA (2001)

DIPLÔME spécialisé MASSAGE des Pierres Chaudes (2002)

Certificat de stage soin esthétique corps (2007)



Mon OBJECTIF :



- Mettre à profit mon expérience et mes compétences au service de tout un chacun-e,

- CRÉER DES FILIÈRES DES CENTRES AYURVÉDIQUES EN EUROPE.



Mes compétences :

Sophrologie