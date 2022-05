Mdc CONCEPT

"Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est la réussite"

- Henry Ford -



Chaque entreprise a sa propre histoire et l’essence de la nôtre ne diffère pas de celle de plusieurs entrepreneurs du Maroc. C’est pourquoi nous comprenons votre réalité, ainsi que les enjeux que représente pour vous le développement de votre entreprise par le marketing traditionnel et sur le web.



Oui, nous sommes les heureuses victimes de notre succès! De travailleur autonome à petite entreprise, notre fondateur,Samir Baladi, agrandit depuis 2014 l’équipe pour continuer d’offrir expertise et service de qualité à notre clientèle en plein essor. Et c’est dans l’optique de nos valeurs de base d’intégrité, d’excellence et de respect que nous recrutons les meilleurs talents pour se joindre à nous.



Comme plusieurs entrepreneurs, nous avons aussi été inspirés par des rencontres passionnantes, des mentors engagés et des lectures marquantes. Comme des éponges, nous absorbons le meilleur de nos expériences dans une quête constante de croissance personnelle et professionnelle.



Nous espérons avoir le privilège de travailler avec vous prochainement, afin d’améliorer la performance et la visibilité de votre entreprise et ainsi vous aider à conquérir, vous aussi, votre niche.





Mes compétences :

SQL