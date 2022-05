L'association MDC Concept est un organisme de formation, de conseil et de service dans la gestion des risques, disposant de formateurs qualifiés.



- FORMATIONS AUX RISQUES INCENDIE (avec une partie théorique et une partie pratique)

Conforme au Code du Travail et au Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public ERP :

~ Équipier de Première Intervention : Formation réglementaire via un générateur de flammes à gaz.

~ Équipier d’évacuation : Formation réglementaire destinée aux guides et serre-files

~ Travaux par points chauds

~ Formation incendie type J (Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées)

~ Formation incendie type R (Établissements d'enseignement, de formation, crèches...)

~ Formation incendie type O (Hôtels et autres établissements d’hébergement)

~ Formation du personnel affecté à l'exploitation du SSI, système de sécurité incendie de catégorie A

- ENCADREMENT EXERCICE D’ÉVACUATION.



- FORMATION Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

- FORMATION Maintien et Actualisation des Compétences (MAC SST)



- VENTE et MAINTENANCE d'extincteurs, de ria...



- Document Unique

- RISQUE ELECTRIQUE

- GESTES ET POSTURES

- AUDIT ET CONSEIL

- ...



La liste des offres notées ci-dessus n'est pas exhaustive. Nous vous invitons donc à nous consulter pour toute autre demande.



Association déclarée comme organisme de formation en Préfecture, ce qui permet le financement de nos formations par votre organisme collecteur (OPCA), en fonction du plan de formation de votre entreprise.



Nous intervenons sur les Régions Sud-est et Sud-ouest.



Vous êtes formateur qualifié dans un domaine de la gestion des risques, rejoignez-nous...

contact@mdc-concept.fr

www.mdc-concept.fr



Cordialement.

Xavier MARTINS DA CUNHA - Président de MDC Concept.



Mes compétences :

Prévention

Formation

Secourisme

Sécurité