Amenankan Raïssa Melaine KOFFI

Bonjour ,

Je me nomme Koffi Raïssa Melaine, Etudiante en Master 2 Banque, Finance et Assurance parcours Multicanal à l'université d'Artois à Arras .

j'ai également une licence en science économique et gestion à l'université Artois en France.

je suis à la recherche d'un stage minimum de 6 mois dans une quelconque banque de la place à compter de début Avril pour parfaire mon projet de fin d'étude.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Audit

Treasury management

TOPAZE

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel