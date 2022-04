Améni BEN YACOUB

Mon profil :



Une personne proactive, autonome, persévérante, patiente, qui aime comprendre et résoudre des problèmes, je m’adapte et j’apprends rapidement. Je me sens à l’aise de travailler en équipe et en aidant les autres.



Mes compétences :

Oracle

Linux

MATLAB

Java

Eclipse

VHDL

Management

PHP

CSS 3

JavaScript

HTML 5

AutoCAD

Proteus

Cisco Packet Tracer

LabVIEW

Step 7

Simulink

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver

HTML

C Programming Language

Adobe Photoshop

Android

Node-red

AngularJS

Node.js

MongoDB