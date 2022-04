Jeune étudiante en Mastère Commerce électronique et innovation technologique à l’IHEC Carthage et licenciée en informatique de gestion, j’aimerais proposer mes services éventuels en qualité dans la gestion, planification, marketing électronique, Développement web, référencement naturel et payant..



Mes compétences :

Webmarketing

Développement des sites web

Analyse d'audience

Audit des sites web