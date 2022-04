Americo LOPES

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous adresser ma candidature afin de rejoindre l'une de vos équipes ; ayant récemment eu l'opportunité de parfaire ma connaissance de votre entreprise et des opportunités de carrière qu'elle offre en partageant les retours d' expériences de certains de vos collaborateurs.

Actuellement,je travaille pour constructel des Télécommunications à Orleans.J'ai conaissance dans tout les réseaux cablage,jarretièrage,abonné maintenance et supervision du réseau télécom.J'ai un titre habilitation-autorisations de P.E.M.P nacelle R372, travaux électrique

(NF C 18510) type d'habillitation HOV BR.



Aujourd'hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d'organisation et ma capacité de travail. Souhaitant que ma formation et mes expériences puissent vous être utiles, je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à l'examen de mon dossier et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou rendez-vous qu'il vous conviendra de me proposer.

Comme je vous les constacter à notre rencontre je voudrais faire équipe avec madame Xardo Manuela.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression

Signature: Lopes Americo



Mes compétences :

VDSL

SDSL

DSLAM

Alcatel

ADSL

ADM