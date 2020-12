Amicie DE FREMINVILLE

NOS CLIENTS:

Viticulteurs (particuliers et groupements), Caves coopératives, Négociants en vin, Grande Distribution (contrôle conformité des achats vin), Ecoles hôtelières (sommellerie, œnologie), Compagnies d'Assurances (expertises professionnelles).



NOS ATOUTS MAJEURS:

- Une offre œnologique complète (analyses et produits), unique, hyper compétitive, directement en ligne;

- Labo agréé par l'INAO, la DGCCRF, France AgriMer.



E-COMMERCE: Analyses et Produits Oenologiques:

www.laboratoire-obst.com



- Analyses des vins (classiques, FEAGA et COFRAC)

- conseils œnologiques

- Produits œnologiques



1er Prix Concours de l'ingéniosité 1984: Brevet pour dosage CO2, Marque Amibulles



Lauréate de bronze Femme Chef d'Entreprise 2016 Auvergne Rhône-Alpes & Genevois

Trophée d’Excellence 2017 des Entreprises du Beaujolais-Val de Saône



Mes compétences :

Oenologie

Vin