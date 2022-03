Aminata FALL

Une expérience significative dans le domaine de l'aménagement numérique et des SIG m'ont permis de consolider mes compétences en analyse de projets numériques et en mise en œuvre et gestion de bases de données.

Rigoureuse, avec un sens du travail transversal et du relationnel, je suis à la recherche d'opportunités dans la logique de mon parcours.



Mes compétences :

Conception, création et mise à jour de base de don

Mise en place, gestion et exploitation de SIG

Rédaction de monographies

Conception et mise en oeuvre de plans d'action

MapInfo

QGIS

PostgreSQL

AutoCAD

MapServer

ArcGIS

Animation d'équipe

Sphinx

SPSS

SiOrthoScan

Shape Extractor

SiRailScan