Aminatou Bao CISSÉ

Je suis Titulaire du "Master of Science in management" (Bac+5)_option finance, Audit et contrôle de gestion. De nature ambitieuse et très dévouée à la tâche, mon objectif est d'intégrer une importante entreprise et de construire une carrière d'élite.



En effet, je suis intelligente et dotée du sens de la stratégie et du goût au challenge. Par ailleurs, j'ai un esprit perspicace et le goût à l'apprentissage, ce qui fait qu'aucune connaissance ne me résiste quand je décide de l'appréhender.



Polyvalente et d'une grande capacité d'adaptation, j'ai pu évoluer dans des entreprises différentes aussi bien de par leur secteur que de leurs domaines d'activités : banque, logiciel de gestion, arts graphiques, audiovisuel, transit, etc. Et partout où je suis passée, j'ai apporté de véritables gains de productivité et boosté leur résultat : réorganisation des procédures (meilleur système de contrôle interne) , gestion commerciale plus efficace et efficiente, proposition et mise en oeuvre de stratégies marketing, motivation voire communication d'influence sur l'équipe commerciale pour une meilleure productivité, reformulation des offres de produits (messages commerciaux, mix marketing) , assistance à l'équipe de direction (gestion administrative, informatique de gestion), assistance au personnel (bureautique), etc.



En fait, j'ai subi une formation rigoureuse et dynamique à SupDeCo Dakar.



Animée du sens au résultat, ma philosophie est qu'il n'y a pas de situation d'impasse pour une entreprise. Quelles que soient les circonstances, il est possible de trouver un compromis avec le problème et poursuivre la réalisation des objectifs. Comment? (A suivre !)



En résumé, je suis une jeune diplômée dotée de bonnes compétences managériales et qui, grâce à mon esprit intuitif et mon goût à l'innovation, sais détecter la stratégie qu'il faut à chaque situation pour évoluer et se démarquer.



A la recherche d'un emploi stable, je suis ouverte à tous les horizons.



Merci d'avoir parcouru mon profil et,

A bientôt !



AMINATOU BAO CISSE

D70 Patte d'Oie Builders

Dakar, Sénégal

773268534, 707544971, 760190714

philo.bao@gmail.com



Mes compétences :

Rigueur

Innovation

Audit

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Organisation d'évènements

Marketing

Gestion de projet

Gestion de guichet

Gestion de clientèle

Conseil en communication

Stratégie

BANQUE

Assurance

Technical analysis

Administratif

Microsoft office

Formation

Conseil

Sage Paie et RH

Sage comptabilité