Amindoli JACKIE

Titulaire du BTS Bâtiment obtenu au lycée Les Pannevelles à Provins 77160 en 2014, j'ai effectué deux ans de master construction et Management à l’ESCT de Vincennes en apprentissage au sein de l’entreprise Ribal Colas (GUYANE), dont le contrat prendra fin en août 2016.



J’ai occupé le poste d’assistant conducteur de travaux dans lequel je me suis épanoui pleinement. Mais pour des raisons liées aux contraintes de déplacement et de finance (aller-retour vers la Guyane), je cherche un emploi en France dans la construction pour faire ma carrière et mieux connaitre le rouage du BTP.



Le relationnel est l’une des qualités indispensable d’un conducteur de travaux afin d’entretenir de meilleurs liens avec les différents collaborateurs, c’est pourquoi je me montre sociable et intéressé par mon vis-à-vis lors de discussion.

J’ai eu l’occasion d’effectuer des périodes de formation en milieu professionnel en tant qu’assistant conducteur de travaux au sein de l'entreprise Boyer construction, Ribal TP Colas en Guyane Française. Ces expériences m’ont permis de m’intégrer au sein d’équipes de travaux et cela à différents niveaux de responsabilités.



Mes compétences :

MéthoCad

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Gros oeuvre

Microsoft Project