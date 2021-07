Amine AITHOUSSE

- Gestion des projets informatiques

- Une bonne maîtrise des méthodes de génie logiciel

- Analyse et conception des systèmes d’informations, méthode d’analyse : Merise, UML.

- Notion de base BI : SSIS, SSAS, SSRS, QlikView.

- Développement web et Windows :

- ---Une bonne maîtrise de : Visual studio (C# et VB.net)

- ---Une bonne maîtrise de : PHP, AJAX, ASP, JQUERY

- ---Une bonne maîtrise du CRM : Joomla.

- Administration Base de données : SQL Server, ORACL, MYSQL, MS Access.

- Solutions Call center : Hermes, NIXXIS

- Outils maîtrises: Dreamweaver, Heidi SQL, Power AMC designer, GLPI, OCS.

- Réseaux Locaux : Inter connexion des réseaux, et Installation et administration des serveurs informatiques

- Utilisation des outils Bureautique : Word, Excel et PowerPoint…



