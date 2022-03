Amine CHHAIBA

Je suis ingénieur d'études et développeur Cocoa Touch (iPhone / iPad) depuis le début de la révolution des applications mobile Apple (Aout 2010). J'ai une pleine maitrise des frameworks de Cocoa Touch et d'iOS. Mes expériences en terme de réalisation d'application bout-en-bout me donnent une très bonne vision des problématiques dexpérience utilisateur, du marché et de la soumission d'applications sur l'App Store.



J'interviens en régie, en forfait ou au profit des centres de services client grand compte orienté vers les métiers du digital. Déjà une dizaine de référence actives au palmarès, souvent en collaboration avec des équipes Android, Backend, UI/UX, Testeurs et travaillant tous en méthode Agile/Scrum pour fournir des produits cross-plateforme. Je développe aussi des Framework et des composants graphiques sophistiqués et réutilisables.



Je participe beaucoup à la capitalisation intellectuelle autour d'iOS et à la diffusion des expériences et connaissances. De plus, je suis chargé de concevoir une architecture logicielle solide en amont de chaque projet pour un gain de temps considérable et aussi d'optimisations en aval pour un rendu de qualité irréprochable.



De par ma formation dans les systèmes embarqués temps réel, j'ai une bonne culture générale en informatique (que ce soit en terme de développement, de systèmes ou de management).