Marjorie MONTILLON

Diplômée d'une école de commerce généraliste renommée, après avoir découvert différents métiers dans des secteurs d'activités variés, j'ai travaillé à l'exploitation de transports de voyageurs pendant près de 8 ans, et d'autoroutes depuis bientôt 4 ans.

Mes diverses missions requièrent une grande rigueur, une organisation certaine et un bon sens du relationnel, du challenge et des résultats. La gestion opérationnelle de mon service (planning, management, budget, règlementation, etc.) nécessite dynamisme, réactivité et autonomie. Main de fer dans un gant de velours, je dispose d'une personnalité affirmée et exigeante autour de valeurs ancrées. C'est pour ces raisons, entre autres, que je fournis des services de qualité.

Évoluer professionnellement parlant: challenger mon esprit et mon intelligence au quotidien, relever des défis ambitieux, apprendre chaque jour de mes diverses expériences, pouvoir être fière de mon parcours, partager nos réussite en équipe, et ce, tout en gardant une vie saine et équilibrée. Voilà ce qui fait de moi une personne enthousiaste, épanouie et une collègue et collaboratrice efficace.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Office Project Professional : formation

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Marketing

Project Management

Blogging

Customer Relationship Management

Sauveteur secouriste du travail

Attestation de Formation aux Premiers Secours