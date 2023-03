Responsabilité, Optimisme, Motivation, rigueur, fabrication, et la créativité sont les six sens de mon comportement professionnel.



Étant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au poste d’un Ingénieur d’état en Electronique-Électrotechnique-Automatique.



Spécialisations :

- La production, la distribution, la transformation et l'utilisation de l'énergie électrique. la conception et la mise en œuvre d'ensembles formés par les machines électriques et les convertisseurs qui les alimentent;

- L'automatique et tous les aspects qui interviennent dans la commande des systèmes industriels;

- Dans la partie électronique, les systèmes sont étudiés du point de vue de leur conception, réalisation et mise en œuvre.



Autres:

- Ingénieur électronicien, électrotechnicien et/ou automaticien ;

- Ingénieur de recherche ;

- Ingénieur d'études et de développement ;

- Ingénieur des méthodes et des essais ;

- Ingénieur de fabrication ;

- Ingénieur logistique ;

- Ingénieur technico-commercial ou d’affaires.





Vous trouverez ci-dessous mon curriculum vitae qui décrit plus amplement mon profil, et je reste à votre disposition pour un éventuel entretien pour plus d’informations.



Amine Hachoum

aminehachoum20@gmail.com

Tel : 06-58-06-29-32



Mes compétences :

Logiciels professionnels :ISIS, PSIM, MULTISIM, CA

Membre du Club Elec-Lab FSTT

Enseigner des cours d’électronique aux étudiants

Programmation : langage C,VHDL,Labview.

Bureautique : Microsoft offi

Secrétaire général de bureau d'étudiant à la FSTT