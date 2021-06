Amine JOUMAR

La mise en place des systèmes Hotspot et installation des réseaux WAN, LAN,

Technologie Wifi large band pour les chaines hôtel.

Déployé des postes terminaux, et installation des imprimantes (Projet BMCE BANK).

Déployé des routeurs, switches et fédérateurs dans toutes les sociétés Bancaires du Maroc.

Installer, configurer et maintenir les équipements utilisés dans la technologie WiMax, FH, Fibre (Orange).

Prestation des services téléphonique, service après-vente des IPhone et BlackBerry (Orange).

Installer & configurer des contrôleurs et des points daccès Wifi Indoor et Outdoor (Ruckus, HP, CISCO)

Installer & configurer des Switches, Routeur, IAD (D-Link, HP, CISCO, Huawei, PATTON, LinkSys, Peplink, Dowslake)

Configurer Firewall: FORTINET, CISCO ASA, CYBEROAM, FORCEPOINT.

Assurer le support technique niveau 2 pour les clients.

Installer, configurer et maintenir des équipements visio-conférence Cisco, Tandberg ...

Déployé la solution VOIP Call Manager Cisco. (Projet OCP Maroc)

Administrer, configurer et maintenir les serveurs Dell et IBM (DPM, Wsus, et Antivirus).