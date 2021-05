Amine MAATOUG

Etudiant en dernière année de formation d'ingénieur des matériaux et des nanomatériaux à l'UPEC de Créteil et l'école Nationale des Ponts et Chaussées, j'ai pour projet d'exercer dans le domaine du Génie Civil. Fort d'une première expérience lors d'un stage en laboratoire lié à l'étude des matériaux cimentaires, je souhaite m'élargir dans un domaine plus large d'étude.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Matlab

HPLC

Agent

Proteus,Comsol,Solidworks, Linux