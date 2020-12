Amine RAJAFILLAH étudiant en licence professionnelle génie climatique, efficacité énergétique et énergies renouvelables à l’université de Picardie sur Amiens à la recherche d'une alternance



Mes compétences :

Etude thermique des bâtiments

Maîtrise des bases d'AutoCad

Dimensionnement et étude des systèmes énergétiques

Installation électrique du bâtiment

Etude d'éclairement

Etude et Suivi des systèmes de production d’énergi

