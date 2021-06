Amine TALBI

Diplômé du Master2 informatique, à l’université de Franche-Comté à Besançon, option

Systèmes distribués et réseaux, extrêmement intéressé par l’aspect interactif des applications Client/serveur, et par le développement et le suivi de l’édition des logiciels.



Aujourd'hui intégré au service technique de la société KIMOCE à Mulhouse en tant qu'ingénieur analyste-programmeur, je participe au maintien et à l’évolution du système d'information proposé par l'ERP KIMOCE.



Mes compétences :

Javascript

Linux

JQuery

Java Platform

C++

JUnit

Adobe Flex

Gestion de projet