Amir SAKHRAOUI

Actuellement, je suis titulaire d'un diplôme national d'ingénieur en génie mécanique et d'un mastère de recherche en machinismes et technologies des véhicules.

J'ai effectué des stages dans les sociétés suivantes :

-Régie des sondages hydrauliques : établissement spécialisé en maintenance, entretien et réparation des engins des travaux publics.

-Inter équipements /inter parts : entreprise spécialisé dans le commerce et l'entretien, réparations des matériels agricoles et des engins des travaux publiques.

-Renault trucks : point de services après ventes SAV des véhicules industriels.

Ainsi en qualité de directeur technique dans un point de services après ventes PSA_Peugeot Citroën.

Ce qui m'a permis de confirmer mon intérêt pour ce domaine d'activité.

J'ai ensuite réalisé un master de recherche grâce auquel j'ai renforcé mes connaissances dans le domaine. J'enseigne la méthode des éléments finis, le moteur thermique ainsi que la mécanique moteur. etc... à l' ENIT, ENICarthage, ESAT,... et l' ESIM (ESIM est le seul établissement en Tunisie qui est spécialisé en technologie des véhicules).





Mes compétences :

Finite element method

Finite Element Analysis

Thermodynamics

ANSYS

Visual Basic

Solidworks

RDM

Programmation PIC

Microsoft Office

Matlab

Maple

GT-SUITE

CATIA

Autocad

ABAQUS

...