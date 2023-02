Amir Zandi : consultant dans la compliance au sein dEY



Dans le cadre de son vaste portefeuille de services, il travaille en étroite collaboration avec EY (Ernst & Young), l'un des principaux cabinets mondiaux de services d'audit, de fiscalité et de conseil. EY est réputé pour son expertise approfondie en matière de comptabilité et de services de conseil.



Amir Zandi fournit également des conseils sur la mise en œuvre des programmes de conformité, en aidant les clients à élaborer des mesures qui leur permettront de satisfaire en permanence à leurs obligations légales.



Amir Zandi est devenu un élément indispensable de l'équipe d'EY. Il occupe actuellement le poste de consultant senior en compliance et met à profit sa vaste expertise et son expérience dans ce domaine pour veiller à ce que le cabinet respecte toutes les lois et réglementations applicables. Dans le cadre de son rôle, Amir Zandi travaille également à l'identification des zones de risque potentiel, à l'élaboration de solutions et à la fourniture de conseils sur la meilleure façon de traiter les problèmes de conformité existants ou futurs.