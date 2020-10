Amor ZAAFRANE

COTE TRAVAIL:- Bonjour, J'ai l'ambition de satisfaire 100% de mes clients et je mets tout en œuvre pour concevoir avec eux les meilleurs solutions immobilières et financières.



Mes concurrents j'en fais des collègues pour votre intérêt.

Donc si vous avez besoin de conseil j'ai 1000 et une astuces pour vous faire gagner des milliers d'€uros ainsi vous serez mon meilleur outil marketing.



Je réfléchis à créer le leasing immobilier (avec option d'achat-revente), et l'auto-financement sans crédit donc sans banque.



Je fais un clin d'œil à tous les clercs de notaire fraîchement diplômé (et les études en difficultées) qui ne sont pas encore dans le cursus de la vie active...J'ai des idées et des émoluments pour vous donc call me now. 69immobilier@gmail.com



COTE PASSION: Je recherche des polytech. brillants pour développer mon moteur- génératrice et créer une mini station de recyclage d'eau à domicile autonome ( récupération de l'énergie pour alimenter le moteur et recyclage des eaux usées (LV,LL, bain...) pour la réinjecter dans le réseau (WC, lavage tapis, auto,..) après filtration et traitement...

Les inconvénients sont les cheveux longs qui bloquent l'axe, la viscosité de l'eau et l'air aspiré en cas de manque d'eau, ils réduisent la durée de vie du moteur et des pièces (3 ans).

D'où la nécessité d'entretien que je veux éliminer....Ce système permet de faire la douche chaude 1H avec 3L. d'eau froide, d'avoir une chasse d'eau et l'eau chaude (sous pression) gratuite et à vie. J'ai la possibilité d'utiliser cette eau traitée dans la Lave Linge en récupérant l'énergie du motordrive et les calories de l'eau chaude.

(asservissement)

Mon système fonctionne chez moi grâce à un moteur à manque expérimental mais il consomme de l'énergie et j'ai réussi à réinjecter l'eau usée filtrée dans le même réseau d'eau mais elle est non potable (par précaution).

Je peux la rendre potable (filtre naturel: sable fin du désert, charbon, pierre ponce, roche etc...ou filtres artificiels + UV)

Si vous avez des idées ou des solutions n'hésitez pas.

De nombreuses sociétés veulent me voler mon idée alors il faut que je brevette mon système (mais il est incomplet...) car on ne peut breveter une idée.

Pour info j'économise 500€ d'eau par an pour 2 adultes et 7 enfants et nos bains sont gratuits et à volonté et je paie 0€ d'eau chaude depuis 8 ans... à suivre

...



Voici mes citations:

-Le travail sincère et consciencieux engendre la réussite, l'épanouissement donc l'ataraxie.

-Le bonheur se définit par la bonne santé et le temps libre.

-Le temps est capital et est le remède à tous les maux.

-L'essence de la précellence a pour ADN la science de la connaissance et a une origine divine.

-La connaissance est un bouclier et la science une épée dont l'objectif est la piété.

-Toute créature a un créateur et le créateur est une "incréature" atemporelle sans début et sans fin que nul ne peut imaginer, si vous le reniez alors vous n'existez pas.

Un bon conseil: -Pensez à innover dans vos rêves.

-Mon but : Nul ne peut acheter mon âme sauf à celui qui m'offrira la béatitude d'atemporalité alors à celui ci je lui ai déjà vendu...en échange de sa miséricorde....

car aucun être humain n'est parfait.

vous n'atteindrez la piété qu'en faisant don de ce que vous chérissez...le forkane (V3; S92)



Mes compétences :

