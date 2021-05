Amouri RABAB

Je suis intervenue au sein d'un projet de refonte de tout le système d'encaissement du groupe SGDBF (ex POINTP). Projet stratégique au budget supérieur à 100M€. Le pilotage s'appuie entièrement sur JIRA pour la modélisation et le suivi de l’avance du projet, et sur confluence pour la gestion de la documentation (livrable, Spécification fonctionnelles, supports de comités …).

J'ai accompagné les chefs de projets lors de la modélisation des projets sur JIRA (Cycle en V et approche Agile).

J’ai réalisé pour le compte du management du projet les indicateurs clés présentés aux comités (technique, développement et pilotage).



Administer les outils Atlassian.

 Etude et analyse de l’existant

 Recueil et validation des besoins auprès du client

 Développement Des rapports KPI

 Réalisation des workflows (validateurs/ post fonctions)

 Formation des utilisateurs

 Gestion des add-ons

 Environnement technique, JIRA/Confluence, Script runner, Xporter, Xray,JIRA API, Groovy,Agile



Mes compétences :

Jenkins

Sonar

JUnit

Scrum Methodology

SQL

REST

IBM Connection

DB2

Git

Agile Development

JQL

Confluence

Jira

Groovy