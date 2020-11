Je travaille sur la conception de solutions IBM, au niveau technique et commercial. En accord avec la direction du pôle je prépare et argumente les propositions en phase d'avant vente ou directement auprès des clients.



Sur les projets j'interviens en tant qu'expert : j'assure selon les contextes les rôles de chef de projet, architecte ou support technique.



Enfin je suis technical lead de l'offre cloud PAAS Softlayer pour laquelle j'ai défini l'architecture, les modèles de pricing et les documents contractuels.









Mes compétences :

Websphere

Lotus Connections

SOA

Linux

IT Architecture

Network engineering & security

DB2

Oracle

WebSphere Portal

Windows server

Sametime

IBM Connections

CCNA