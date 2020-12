Amri BOURIALA

Éducateur de formation ayant occupé le poste de Responsable d'Unité au grade de Chef de Service Educatif (Ministère de la Justice), je suis une personne curieuse qui s'intéresse à plusieurs disciplines depuis le début de mon insertion professionnelle. En effet, ces dernières années, j'ai eu le privilège d'effectuer plusieurs formations au sein d'universités françaises (St Quentin en Yvelines "VERSAILLES", POITIERS, LYON II, LYON I) pour acquérir de nouvelles connaissances / compétences dans le secteur de la santé.



Titulaire d'un Master Sciences Humaines et Sociales Mention Anthropologie spécialité "Anthropologie Appliquée aux Mutations Culturelles et Sociales Finalité professionnelle", ce diplôme (RNCP 1) et de niveau 7 Européen certifie dans l'exercice des activités suivantes : Consulting auprès des entreprises et administrations, la conduite de projet territorial. Il permet de diriger des services relevant du médico-social (ex : CCAS ...) ou d'exercer comme Responsable d'unités territoriales des départements.









Ce que je garde à l'esprit :



" Les conditions essentielles pour réussir sont la patience et la certitude du succès. "

John D.Rockefeller



Mes compétences :

ONG

Afrique

Sport gestion de la violence

Gestion des conflits guerre

Informatique

Pédagogie

Film institutionnel

Audit RH

Audit interne

Enquêtes de terrain