Anabell GUENON

J'ai un diplôme initial de nutritionniste (BAC+5 colombien) complété par un master 2 en management de la santé (Université de Nantes) et le concours dinspecteur de l'action sanitaire et sociale.



Je suis très à l'aise avec le travail en réseaux et partenariat. Mes compétences principales sont :

Pilotage et ingénierie des politiques sanitaires et sociales.



L'évaluation, inspection, audit.

L'ingénierie et management de projet, l'élaboration des outils de pilotage.



La planification, contractualisation et allocation des ressources.



Le management déquipe. L'Animation et coordination des réseaux

pluridisciplinaires.



Je suis quelqu'un d'empathique et avec un bon sens de lécoute.



Français : Bilingue

Espagnol : Langue maternelle.

Anglais : Technique et scientifique.

Logiciels maîtrisés: Office

(word, excel, powerpoint),

Web software, SEVALPRO.