Anaëlle BERTHELOT

Graphiste, jaccompagne les petites structures, les entrepreneurs, les associations et les artistes dans leurs projets. Je décide aujourdhui de mettre en beauté des projets qui ont du sens à travers une communication unique et personnalisée. Ainsi, je suis à lécoute de qui vous êtes et je tente de révéler graphiquement votre projet pour que vous soyez fiers et fières de montrer vos supports de communication.



Je travaille dans le respect de la temporalité de chacun. Je sais travailler efficacement lorsquune date est essentielle. Je sais aussi laisser le temps de la réflexion lorsque cela simpose. Je privilégie le travail local et jaime rencontrer mes interlocuteurs pour la première rencontre ; cela me permets de mieux cerner la demande et détablir un relationnel sain et confiant. Ensuite, le travail à distance est parfait pour limiter lempreinte carbone et pour optimiser mes temps de travail et donc alléger vos factures !



Artiste, je propose ponctuellement des ateliers daccompagnement à la création pour enfants et adultes. Plusieurs dates sont à venirContactez-moi pour être informé des prochains stages et expositions !