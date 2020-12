Spécialisée dans la fabrication et la restauration des instruments du quatuor à cordes frottées, j'ai fait mes premiers pas en Italie.

Je me suis perfectionnée à Paris aux cotés de Stephan von Baehr et Paul Belin avant d'ouvrir un premier atelier dans la métropole de Montpellier en 2012.



J'ouvre un deuxième atelier à Bruxelles en 2019.



www.agviolins.com