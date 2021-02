Anais HOUDART

Je suis titulaire d'un BTS Ventes et Productions Touristiques depuis 2012 et j'ai décidé de partir une année au Canada ( Vancouver) pour perfectionner mon anglais, découvrir de nouvelles cultures et réaliser mon rêve.



A mon retour en France, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un CDD de 8 mois au sein d'une grande banque française. Grâce à cette expérience, j'ai décidé de poursuivre mon parcours professionnel dans le domaine de la Banque, Finance & Assurance.



Pour parfaire les compétences que j'ai pu développer et ainsi me spécialiser, j'ai décidé de reprendre mes études en septembre 2015 afin de valider une licence professionnelle Banque et Assurance.



Je suis maintenant de retour au sein du groupe bancaire qui m'a fait découvrir le métier de conseiller clientèle de particuliers.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Anglais

Techniques de vente

Relations clients

Conseil