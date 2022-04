Jonathan KRICORIAN

Bonjour, merci d'avoir pris le temps de venir sur ma page Viadeo.

Les informations qui suivent vous permettront de mieux cerner mon profil :



- Diplômé en octobre 2016 d'un Master Bac+5 à Audencia Nantes Ecole de de Management

- 24 ans

- Bilingue français finnois, pratiquement bilingue anglais ( 975/990 TOEIC) et je parle couramment allemand

-1,5 années d'expérience dans le secteur du luxe



Points forts : sérieux, capacité d'organisation et d'analyse, dynamique, motivé, sociable.



Mes compétences :

Management

Travail en équipe

Négociation

Achats

Approvisionnement et achats

Merchandising