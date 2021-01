Anais LE DOEUFF (ANAIS LE DOEUFF)

Je me présente Anais LE DOEUFF, consultante en recrutement experte dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'industrie



J'ai actuellement un vivier de 300 personnes qualifiées :

- chefs d'équipe,

- conducteurs de ligne,

- techniciens de maintenance

- responsables maintenance

- agents de production

- conducteurs machines

- responsables ordonnancement

- responsables logistique ...



sur toute la France et principalement sur l'Ouest.



Aujourd'hui, plus que jamais je souhaite travailler avec les industries afin de les accompagner dans leurs recrutements



Je suis rattachée à un réseau de consultant indépendant "Solinki »



Les 4 avantages majeurs de SOLINKI pour nos clients :



1) La qualité de service, de consultants indépendants / chefs d'entreprise : proximité, disponibilité et engagement au service des missions de recrutement



2) Lexpertise sectorielle de consultants, ayant travaillés et dirigés des équipes dans le secteur ou sur le territoire concerné par votre recrutement



3) L'efficacité et la réussite, 100% de nos missions sont facturées « en cas de succès » uniquement c'est à dire que vous avez uniquement des frais lors de la signature de la promesse d'embauche.



4) La force d'un réseau national : base de données mutualisée de candidats, multidiffusion des offres d'emplois, site de cooptation, formation permanente des consultants et utilisation des nouvelles technologies.