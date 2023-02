Anaïs LEMAIRE

Passionnée par les chiffres, j'ai voulu apprendre la comptabilité.

Lors de ma première STG gestion, je me suis passionnée pour cette formation. J'ai continué mes études en comptabilité pour obtenir mon BTS comptabilité.

Travaillant dans un EHPAD, la comptabilité publique me passionne également. Dans le cadre de mon travail, je développe mes compétences sociales en m'entretenant avec les résidents.



Mes compétences :

Microsoft Word

Secrétariat

Ciel Compta

Microsoft Excel

Internet

Accueil physique et téléphonique

Comptabilité

Budgets

Appels d'offres