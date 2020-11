Bonjour,



Je me présente: Anaïs Lemarchand, deux ans et demi d'expérience en tant qu'assistant administratif.

J'ai pu travailler dans une multinationale pendant deux ans, mais aussi dans une PME, dans une société de services à la personne. J'aime travailler dans différents domaines, j'aime la polyvalence.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Organisée

Autonome

Pack office (TCD, Excel, Word, Powerpoint)

Accueil

Préparation et suivi des fournitures