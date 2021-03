Anais MADELAINE

Passionnée par la richesse de nos écosystèmes et préoccupée par son avenir, j'essaie autant que possible de protéger ce qui peut encore l'être par l'intermédiaire de mon travail et de mes actions bénévoles.



Dans la mesure du possible, je participe aux stages de formations multi mammifères :

. Rescencement des espèces de chauves-souris et du nombre d'individus dans les cavités normandes ;

. Recherche de traces et indices de micromammifères au niveau des cours d'eau ;

. Recherche de traces et indices de mammifères en forêt ;

. Suivi de population de hérissons ;

. Observations des phoques gris et veaux marins de baie de somme...