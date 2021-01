Nadège IGLÉSIAS

Riche d'une expérience de « chasseur de tête » pendant plus de 9 ans en cabinet de recrutement, je propose, aujourdhui, mes compétences aux entreprises et aux particuliers.



Bilan de compétences / Bilan professionnel

Outplacement (accompagnement au repositionnement professionnel)

Découverte et utilisation des réseaux sociaux professionnels

Préparation et entrainement aux entretiens dembauche

Formation au sourcing (recrutement par approche directe)

Aide au recrutement





nadegeiglesias17@gmail.com

06 20 30 55 53