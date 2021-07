Anaïs MOLLIER

Actuellement en deuxième année de master Géosciences et Géophysique du littoral à La Rochelle (17), j'aimerai travailler dans le domaine de la sédimentologie et plus particulièrement dans le domaine des aléas et risques liés aux événements extrêmes comme les tempêtes, tsunamis...afin de mieux comprendre les causes et anticiper les conséquences futures.



Je suis une personne passionnée et dynamique au sein de mon travail. J'aime effectuer des travaux en groupe afin de mener des projets mais je suis aussi très autonome au sein de mon travail.



Aujourd´hui en stage de 6 mois à l´Institut des Sciences de la Mer (ICM, CSIC) de Barcelone, je travaille sur l'évolution morphodynamique de deux plages (La Barceloneta et Castelldefels). Le but de cette étude est d'évaluer l´évolution de ces deux plages qui présentent des caractéristiques différentes mais qui sont soumises à un climat de vague semblable.



Par la suite, j´aimerai réaliser une thèse dans ce domaine afin de développer mes compétences professionnelles.



Mes compétences :

Géologie

Microsoft Excel

Autonomie

Microsoft Word

Géophysique

MATLAB

Microsoft PowerPoint

Sédimentologie

Travail en équipe

ArcGIS

Recherche