Bonjour à tous,



Diplômé d’un Master 2 Marketing et Communication (ISEG Nantes), je suis actuellement responsable d'une boutique de prêt à porter feminin et accessoires et également en charge de la communication de l'ensemble des magasins de la société.



Mon profil :

Dynamique - Souriante - Sociable - Autonome – Motivée et désireuse d'apprendre un peu plus chaque jour