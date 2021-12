Anaïs ROGERS (DELAVILLE)

Conseillère formation pour l'Institut des Viandes - groupe IFRAP depuis 2011, j'accompagne les entreprises dans leur recherche de la perle rare pour leurs rayons boucherie de GMS ou bien pour leurs chaînes de transformation des viandes en industrie en leur permettant de former sur-mesure leurs futurs collaborateurs.



Mon métier: mettre en relation des candidats et des entreprises qui ne se seraient jamais rencontrés sans nos formations. Ma force est de déceler du potentiel chez ces candidats en reconversion professionnelle et leur permettre de l'exploiter grâce à une formation en alternance.



Mes compétences :

Formation

Formation Ressources Humaines

Ressources humaines