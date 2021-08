Anand Pierre PAKIAM

45 ans, français d'origine indienne (Pondichéry).



Né à Chicago, vécu aux Etats-Unis, Iran, Angleterre, France et Inde.



Je suis diplômé d'une Maîtrise d'Economie Internationale de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et d'un MBA à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris.



J'ai beaucoup voyagé, notamment pour le loisir, et plus particulièrement dans les pays d'Asie du sud-est.



J'ai occupé les fonctions de Responsable de la Communication à l'Institut Français de Pondichéry (www.ifpindia.org) de 2005 à 2017.



Depuis décembre 2016, j'occupe les fonctions de Directeur Général de Fortune Floragro India Limited, une entreprise familiale spécialisée dans le domaine de la Culture Cellulaire de Tissus Végétaux.



Site Internet de Fortune Floragro India Limited: http://fortune-floragro-india-limited.business.site/



Page Facebook de Fortune Floragro India Limited: https://www.facebook.com/FortuneFloragro/



Mes compétences :

Communication

Rédaction

Relations Presse

Web

Relations Publiques

Traduction anglais français

Veille médiatique