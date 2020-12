Anas TAHHOU (CASABLANCA)

Je suis un Jeune homme de 25 ans Titulaire d'une Licence Professionnelle en Informatique et un diplôme de Technicien Spécialisée en Technique des Réseaux informatique et Certifier par CISCO (CCNA) j'ai pu acquérir de bonnes bases théoriques que j'ai ensuite mis en pratique à travers différents stages comme par exemple :( l’installation et configuration du Réseaux informatique et Téléphonique, maintenance informatique, paramétrage des routeurs CISCO, Analyse de la Sécurité du réseau et sauvegarde, Supervision du Réseaux, Administration réseaux et système, Configuration des équipements du réseau ainsi que l’installation de Vidéo surveillance et diagnostiquer et résoudre les incidents par téléphone, etc.).

Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.



Mes compétences :

Outil informatique

Suivi commercial et administratif

Technique de vente

Administration réseaux

Administration système