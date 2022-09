Andolsi ZIED

Bac+5, Ingénieur en informatique (2010), Certifié Java (OCPJP 6)



Expérience des fonctions de gestion de projet:

-- > Conduite de projet.

-- > Planification des tâches, des délais.

-- > Formation et assistance d’équipes de production.



Expérience des fonctions MOE:

-- > Analyse de l’existant fonctionnel et technique.

-- > Analyse et étude détaillée des besoins fonctionnels.

-- > Développement.

-- > Intégration.

-- > Traitement des retours.

-- > Participation à la formalisation des supports de capitalisation.



Type d’intervention:

-- > Développement

-- > Assistance technique

-- > Formation



Type d’entreprise/Secteur:

-- > Télécommunications

-- > Banque/Finance



Rigueur, autonomie et implication au projet.



Mes compétences :

JAVA

Java EE

Web technologies

Spring Portfolio

JBOSS SEAM

SOA

Tomcat

Hibernate JPA

JBoss Application server

Mantis, Maven, SVN, Sonar

Hibernate