Andre BERNUSSI

Parcours professionnel construit dans les filières Agroalimentaires et Chimiques chez BASF, Louis Dreyfus et Citrosuco en tant que Responsable Achats Directs et Indirects. 12 ans d'expérience en Supply Chain, stratégies de sourcing, négociation, budget, forecast, et gestion des risques.



Master en Gestion d'Entreprises (GIPE) - AgroParisTech, Ingénieur Agronome AgroParisTech, et Ingénieur Agronome - Universidade de São Paulo (ESALQ), Certified Supply Chain Professional (APICS).



Anglais, français et portugais courants.