Anne-Laure MANDEL

De formation initiale ingénieur agronome, je me suis tout naturellement tournée vers les thématiques environnementales. Ainsi, la gestion de l'eau, la préservation de la biodiversité et l'aménagement durable du territoire constituent à mes yeux des enjeux incontournables.



Mes différentes expériences professionnelles m'ont amenée à me spécialiser dans la restauration des rivières et milieux humides associés. La conduite des projets en collaboration avec des spécialistes, l'animation des réseaux d'acteurs du territoire et leur sensibilisation sont pour moi autant de sources de motivation et de développement personnel.



Je souhaite aujourd'hui continuer à mettre mes compétences d'ingénieur eau & environnement au service de la protection, la valorisation et la promotion des milieux aquatiques et de la biodiversité.



Mes compétences :

Dossiers réglementaires

Erosion

Hydromorphologie

Ruissellement

Hydrologie

Écologie

Zones humides

Etude de bassin versant

Etude d'impact

Paysage

Dossier Loi sur l'Eau

DIG

Incidences Natura 2000

Conduite de projets

Mise en réseau

Animation de réunions

Arcview

AutoCAD

Photomontages

Continuité écologique

Hydraulique fluviale

Trame Bleue