Laurence HEYDEL GRILLERE (HEYDEL)

Ingénieur, j'ai développé des compétences dans le conseil, l'accompagnement, la formation, l'animation de réseaux, le management de projets, d'équipes et de structures ainsi que la représentation auprès des institutionnels. Pour cela, j'ai recherché et géré des financements publics (État, Europe, collectivités) et privés.



Jai acquis ces savoir-faire dans des domaines très différents dont notamment le développement économique, l'aménagement du territoire, l'observation économique ou comportementale, le développement agricole et notamment de l'agriculture biologique mais aussi la qualité des eaux, la gestion des déchets, la mise aux normes des installations classées.



J'ai exercé l'ensemble de mes activités en lien avec des entreprises, des collectivités territoriales, des structures associatives, des organismes consulaires, des instituts techniques ou de recherche ainsi que des grandes écoles et universités.



Elue locale depuis 2014, tout d'abord en tant que conseillère municipale puis adjointe aux finances et au développement ainsi que conseillère communautaire et vice présidente de la CLECT, je suis devenue députée de l'Ardèche, le 23 juillet 2022.





Laurence Heydel Grillere