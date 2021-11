André CHAZEAU

Consultant SAP PM/CS et MM, je participe depuis plus de 7 ans à des projets internationaux d'implémentation de solutions logistiques SAP ERP.



Clients : JCDecaux/Alstom Transport / Alten / La Poste / Servier /...



J'interviens également ponctuellement pour des formations SAP CO (Controlling) à l'université d'Auvergne dans le cadre du Master CCA.





Compétences SAP:

************************





PM/CS (Plant Maintenance/Customer services) :



Gestion de la maintenance préventive et corrective / Ordres de remise à neuf / Gestion des immobilisations / Service clients / Gestion des numéros de série / Confirmation des opérations / Gestion de la garantie / Intégration CO (feuilles de contrôles, coûts planifiés-actuels, Imputation des ordres de service,…) / Intégration SD (commande de réparation, facturation sur charge réelles, DIP profile,…) / Gestion des bases installées / Gestion des véhicules)





MM (Material management) :



Achats de services et frais généraux / Achats de production / Gestion des fournisseurs / Flux de sous-traitance / MRP / Inventaires / Gestion des mouvements de marchandises / Intégration FI (paramétrage de la T030,…) / Gestion de la valorisation séparée pour les articles / Sérialisation



Technique



LSMW / Debug / User-Exits / BAPI / Idocs / Batch-input / Planification des jobs



Mes compétences :

Achats

Conception

Conseil

Consultant Fonctionnel

Consulting

e-procurement

ERP

ERP SAP

Logistique

Mobilité

Paramétrage

SAP

SSII