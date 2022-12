André CHETRIT

Après plus de 25 ans passées dans le domaine High Tech (CFAO dans le domaine AEC, électronique, cartographique ...) au sein de sociétés telles que Digital, Intergraph, Valor, ionic et récemment Login Sécurité. j'aborde en parallèle une nouvelle activité en tant qu'éditeur Internet.



Un premier partenariat me permet de lancer une série de sites ayant pour thème " l'éducation et La famille" qui me permettra de traiter des sujets tels que la colère et la violence chez l'enfant, l'adolescent, le couple...Vaste sujet donc..



je suis d'autre part ouvert à d'autres demandes de collaboration ou d'édition de e-Books!



A bientôt donc

Cordialement



André



Mes compétences :

E-commerce