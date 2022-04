André HALLÉ

Continuation de ma nouvelle spécialisation en sécurité privée à travers divers sites tant gouvernementaux que commerciaux.



Amélioration de mes compétences acquises par mon cheminement en sécurité privée.



Accès à de nouvelles tâches pouvant enrichir mon expérience présente et future.



Affectation à des postes de patrouille.



Accès à des tâches qui demandent un bon degré de responsabilité et des exigences physiques et cognitives.



Disponibilité 24 heures / 24, 7 jours sur 7



Mes compétences :

Exigent

Savoir être

Sécurité

Sécurité incendie

Urgences