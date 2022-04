Andre HAVET

GERANT IMMOPRET NIMES

ACTIVITE DE COURTAGE 100% GRATUIT EN PRET IMMOBILIER

IMMOPRET Nîmes recrute pour son ouverture d'agence située 7 Boulevard Gambetta, et en vue de son développement sur le Gard

Immoprêt : expert gratuit en prêt immobilier

Depuis 2006, Immoprêt est le spécialiste du prêt immobilier et négocie GRATUITEMENT les meilleures conditions pour les projets des futurs acquéreurs, avec toutes les banques.

Créée à Dunkerque en 2006, Immoprêt compte aujourd’hui plus de 60 agences sur toute la France, et nos conseillers assurent un suivi personnalisé tout au long du dossier : d’une étude de budget à la recherche de financement pour l'achat d'un bien immobilier.

Nos domaines d’intervention : financement résidence principale ou secondaire, investissement locatif, renégociation de crédits, rachat de soulte (divorce). .

Aujourd’hui, notre réseau national continue de se développer et d’autres ouvertures sont prévues dans les prochains mois. Pour cela, nous avons un besoin de responsables de secteurs / conseillers en prêts immobiliers sur toute la France : je recrute !!!

Pour en savoir plus, rendez vous sur notre site InternetArray, rubrique "Nous rejoindre" ou contactez moi sur Viadeo