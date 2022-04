Je m'appelle Dany Baczek j'ai 47 ans, je suis marié et suis père de deux enfants , je suis originaire du Pas de Calais ou j'y ai effectué mes études avec une dominante commerciale .

Après douze années passés au sein de structure régionale et internationale j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour des postes qui m'étaient confiés. J'ai donc souhaité mettre mes compétences commerciales , et de gestionnaires à mon profit , je me suis donc lancé en 2007 dans l' aventure passionnante du chef d'entreprise , puis en 2009 je me suis associé à un ami d'enfance et cela depuis maintenant plus de sept années , une aventure humaine et passionnante .

Aujourd'hui je gère une équipe de huit personnes.



En 10 ans, mes agences Immocreitaux de Arras , Lens et Seclin sont devenues "La Référence du Courtage en Prêt Immobilier"​ sur le Bassin Minier (Lens - Liévin - Hénin-Beaumont) la région Arrageoise et les Weppes.

Nous réalisons le plus grand nombre de dossiers dans toutes les banques.

(Source : Principales banques de réseaux du marché)



Immocreditaux Lens-Arras - Seclin :

Notre objectif votre crédit !

Courtier 100% GRATUIT = 0 € de frais de courtage !



--------------------------------------------------------------



Immocreditaux est le spécialiste du financement immobilier avec un concept unique et un savoir-faire réputé.



Notre métier consiste à négocier les meilleures conditions de prêt pour le compte de nos clients.



Immocreditaux - courtier 100% GRATUIT = 0 € de frais de courtage





Obtenez le meilleur taux avec notre service 100% GRATUIT= 0 € de frais de courtage



- Nous définissons ensemble votre besoin de financement immobilier

- Nous présentons et négocions votre dossier avec votre banque et toutes les autres

- Vous obtenez un prêt sur mesure au meilleur taux

- Nous vous accompagnons jusqu'à la signature du prêt



Pour plus d'informations, visitez notre site web sur :



www.immocreditaux

.fr

ou

www.pretimmobilierdupasdecalais.fr



-------------------------------------------------------------



Pour faire face à notre fort développement commercial sur la région de Béthune , nous recrutons 2 Conseillers en Financement Immobilier (H/F)



Immocreditaux : CDI (temps plein)



Mes compétences :

Gestion

Rigueur

Finance

Sens du commerce

Conseil

Organisation

Management